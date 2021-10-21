Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.

Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce 'Ateşli silahla kasten adam öldürme' olayına karışan M.V.K.'nin yapılan istihbarı çalışmalarla İran'a kaçtığı tespit edildi. İranlı yetkililerle mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalarla M.V.K. 4 gün önce yakalanıp Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na getirildi. Burada güvenlik güçleri tarafından teslim alınan M.V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.