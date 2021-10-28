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Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi - Son Dakika

Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi

28.10.2021 22:17
Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi

Kırklareli'nde kaza sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin öldüğü olayın şüphelisi, kullandığı kamyonetin kırık farı sayesinde yakalandı.

Kırklareli'nde kaza sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin öldüğü olayın şüphelisi, kullandığı kamyonetin kırık farı sayesinde yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 Ekim'de E.G. idaresindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil, Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Daha sonra bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede 25 LK 650 plakalı araçta bulunan Gökay Karaca hayatını kaybetti.

Gökay Karaca'nın üzerinde darp izlerine rastlanılması sonucu olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakaladı.

Daha sonra ekipler Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda sürücü R.D. (52) idaresindeki kamyonetin olay yerine gelmeden önce iki farının da yandığı ve olay yerinden sonra ki kamera incelemelerinde sol farının kırık olduğunu tespit etti.

Bunun üzerimde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sürücünün kimliğini ve yerini tespit etti.

"Aniden önüme bir cisim çıktı, çarptım ve korktum kaçtım"

Şüpheli R.D. ifadesine göre olay gecesi Edirne ilinde katıldığı bir düğün merasiminden döndüğünü, kavga olayının yaşandığı Lüleburgaz Evrensekiz kavşağı mevkiine geldiğinde aniden önüne bir cisim çıktığını ve neye çarptığını anlayamadığını, akabinde korkarak olay yerinden uzaklaştığını itiraf etti.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D. 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. - KIRKLARELİ

Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi
Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi

Evrensekiz, Kırklareli, Otomobil, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısını far parçaları ele verdi - Son Dakika


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