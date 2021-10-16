Cinayetin şüphelisi 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da tartıştığı Ömer Erşahin'i (29) tabancayla vurarak öldüren Şeref Bozkurt (36), polisin kurduğu özel ekip tarafından 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı.

Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde 19 Haziran'da tartıştığı Ömer Erşahin'i tabancayla vurarak öldüren Şeref Bozkurt, kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip tarafından izi sürülen Bozkurt'un Seyrantepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Şeref Bozkurt'u olaydan 119 gün sonra yakaladı.Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.