Cizre'de öğretmenlere yönelik "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminer - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık ile Afet ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik, "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci" konulu seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, AFAD eğitmenleri tarafından öğretmenlere slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yapılarak, deprem öncesinde, esnasında ve deprem sonrasında alınması gereken tedbirler ve doğru davranış şekilleri, yangın, AFAD gönüllülük sistemi, tehlike ve risk, sel ve heyelan, toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara bilgilendirme gerçekleştirildi.

Seminer sonunda tatbikat da yapıldı.