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Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor - Son Dakika

Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor

15.10.2021 14:20

Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine gelen gençler hem spor yapıyor hem de sınavlara hazırlanıyor 2021 yılında yeni binası ile hizmete giren Cizre Gençlik Merkezi,...

Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine gelen gençler hem spor yapıyor hem de sınavlara hazırlanıyor

2021 yılında yeni binası ile hizmete giren Cizre Gençlik Merkezi, bölge gençlerine hem eğitim hem de spor alanında sağladığı olanaklarla gençlerin boş zamanlarını Gençlik Merkezinde dolu dolu geçirmelerini sağlıyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Cizre Gençlik Merkezine gelen gençler kendilerine sunulan olanaklarla spor aktivitelerine katılıyor, bireysel ve grupsal etkinliklerle kendilerini geliştiriyor.

KPSS hazırlığı için Gençlik merkezine gelen Ahmet Babayiğit, "Sınıf öğretmenliği mezunuyum. Bu yıl KPSS'ye hazırlanmayı düşünüyorum. Gençlik Merkezinin kütüphanesinden yararlanmayı düşünüyorum. Gençlik merkezinde ders çalışmak, KPSS'ye hazırlanmak ve boş zamanlarımı sporla değerlendiriyorum. Gençlik Merkezinin bize sunduğu olanaklardan yararlanmaya çalışıyorum" dedi.

Gençlik Merkezinin kendilerine fayda verdiğini belirten Firdevs Elinç, "Buraya voleybol kursuna geliyorum. Gençlik Merkezinin biz sunduğu diğer olanaklarından da faydalanıyoruz. Ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz, gitar kursuna gidiyoruz. Gençlik Merkezinin bize sunduğu bu olanaklardan fazlasıyla yararlanıyoruz. Gençlik Merkezi bize baya fayda verdi. Gençlik merkezinde boş zamanlarımızı iyi değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Gençler çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirecekleri eğitimler verdiklerini aktaran Cizre Gençlik Merkezi Gençlik Lider Oğuz Öz ise "Cizre Gençlik Merkezi olarak 2021 Mayıs ayı itibari ile yeni binamızda hizmet vermekteyiz. Gençlik Merkezimizde gençler için sportif akademik ve hobi olarak gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitimlerimiz mevcut. Spor olarak merkezimizde şu an aktif olarak devam eden ve gençlerimizin başvuru yapabileceği branşlar basketbol, voleybol, kort tenisi, okçuluk ve atletizmdir. Gençlerimizin kendini geliştirebilecekleri hobi edinebilecekleri eğitimlerimiz de mevcut. bu eğitimlerimiz gitar, bağlama, erbane gibi çalgı aleti eğitimleri, resim hem hobi anlamında hem de üniversiteye hazırlık olarak karakalem, yetenek sınavlarına hazırlık olarak eğitimlerimiz mevcuttur" şeklinde konuştu.

"KPSS ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hazırlık destek kurslarımız mevcut"

Gençlerin MEB onaylı sertifika alabilecekleri İngilizce işaret dili ile eğitimlerinin de olduğunu aktaran Öz, "Bunlardan ayrı olarak kütüphanemiz mevcut. Kütüphanemiz normal Halk Kütüphanesi olarak değil gençlerimizin ders çalışabileceği bir ortam şeklinde tasarlandı. Üniversiteye hazırlanan mevcut 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize yine bunun yanında KPSS hazırlanan gençlerimiz için bir ders çalışma imkanı oluşturduk. Bu imkanın yanında üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için destek kursları veriyoruz. Eğitimlerimizin hepsi ücretsizdir. Gençlerimizi başvuru yapmak için Gençlik Merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor
Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor
Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor
Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor

voleybol, Şırnak, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cizreli gençler Gençlik Merkeziyle hem spor yapıyor hem sınavlara hazırlanıyor - Son Dakika


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