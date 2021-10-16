Çobanlar'da AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirİlen toplantıda konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin askeri ve ekonomik gücü ile dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirten Özkaya, şöyle konuştu:

"Dünyaya, 'benim sınırlarıma yan gözle bakamazsınız, benim ülkeme operasyon çekemezsiniz' diye bilmenizin iki temel şartı var. Bir çok güçlü silahlı kuvvetleriniz ile ordunuz ve bunun elinde teknolojik modern silahlarınız olacak. Diğeri de çok ciddi ekonomik gücünüz olacak. Bunların yanında da insan kaynağı. Allah'a hamdolsun ki sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların hepsini AK Parti oluşturdu, oluşturmaya da devam ediyor."

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da ilçede doğalgazın kullanılması için çalışmaların başladığını ve seçim döneminde verdikleri bütün vaatleri de yerine getireceklerini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu, meclis üyeleri ve partililer katıldı.