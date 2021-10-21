Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi - Son Dakika

Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi

ADANA - Adana'da bir çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan hırsız, tanınmamak için sokakta üzerindeki giysiyi değiştirmesine rağmen yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay 14 Ekim Perşembe günü saat 12.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Halil T.'ninarkasından yaklaşan bir kişi, çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kapkaççının Mehmet Y. olduğunu belirledi. Ayrıca şüphelinin tanınmamak için sokak arasında üzerindeki giysiyi değiştirip kaçtığı belirlendi. Adresi tespit edilen şüpheli, yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Mehmet Y., kameradaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ancak kapkaç olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.