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Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi - Son Dakika

Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi

26.10.2021 15:43

Çocuklar istedi.

Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 3'nci sınıf öğrencilerinin yazdığı dilekçeleri okuyarak taleplerin giderilmesi için talimat verdi

SİVAS Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 3'nci sınıf öğrencilerinin yazdığı dilekçeleri okuyarak taleplerin giderilmesi için talimat verdi.

Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu 3-A Sınıfı öğrencileri "Hayat Bilgisi Dilekçe Yazıyorum Konu Etkinliği" kapsamında yazdıkları dilekçelerini Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e takdim ettiler. Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Hilmi Bilgin dilekçeleri tek tek okuyarak taleplerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette çocuklar okullarına basketbol, halı saha, çocuk oyun parkı, oyun alanları, okul kütüphanesi için kitaplar, bisiklet yolları, yeşil alanlar gibi taleplerde bulundu. Öğrencilerle birlikte Cumhuriyet Şarkısını söyleyen Başkan Bilgin, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler takdim etti.

"Yarının Sivas'ını çocuklarımız yönetecek"

Başkan Bilgin Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Yarının Sivas'ını çocuklarımız yönetecek. Onların haklı taleplerini tek tek okuduk. Çocuklarımız halı saha, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, okul kütüphanesi için kitaplar istiyorlar. Gençlik dostu, spor ve sporcuya her zaman destek veren bir Belediye olarak her mahallemize bu hizmetleri yapmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımız için bir birinden güzel projelerimizi hayata geçirerek onların kişisel gelişimine katkı sağlayacak işlere imza atıyoruz. Onlarla birlikte bu şehri yönetiyoruz. Gençliğe yapılan her yatırım mutlaka karşılığının verir. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Biz gelecek neslimizi ihya ederek onların ihtiyaçlarına karşılık vererek, onlara da söz hakkı vererek şehrimizi imar etmeyi önemsiyoruz. Bugün de öğrencilerimizin taleplerini dinledik. İnşallah birçoğunu yerine getireceğiz. Ben bu anlamlı ziyaret için hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi
Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi
Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi
Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar istedi... Başkan talimat verdi - Son Dakika


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