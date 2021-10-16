Üye Girişi
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor - Son Dakika

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

16.10.2021 11:03
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Hakkarili aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir parti binası önünde eylem yaparak terör örgütü PKK'ya tepkisi gösteriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Hakkarili aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir parti binası önünde eylem yaparak terör örgütü PKK'ya tepkisi gösteriyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin ardından Hakkarili 14 aile de HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Evlatlarından koparılan terör mağduru aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir partinin önünde oturma eylemi yaparak, hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiriyor hem de çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Diyarbakır'dan gelen ailelerin desteğiyle moral bulan aileler, seslerinin daha gür çıkması için eylemlerinin yayılmasını istiyor.

Kendi durumlarındaki ailelerden destek bekleyen ve yıllardır görmedikleri evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuran aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

"32 evladımızı söke söke onlardan aldık"

Oğlu dağa kaçırılan Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, destek için Diyarbakır'dan Hakkari'ye geldiklerini, benzer durumdaki ailelerin acılarını ve dertlerini paylaştıklarını söyledi.

Evladını 1 Haziran 2015'te terörün pençesine kaptırdığını belirten Üçdağ, şöyle dedi:

"Ben oğlumu onlara bırakmayacağım. Çünkü devletimiz güçlü bir devlettir. 32 evladımızı söke söke onlardan aldık. Eylemimizde kararlıyız. Sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir müzik sesi annelerin karşısında duramaz. O müziklerini çalsalar bile bizim sesimiz onların müziklerini dindirecek. Bir umutla başkaldırdık. Çocuklarımızı artık kurda kuşa yem etmeyeceğiz, kazanacağız. Tek bir evlat dağda kalmayıncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Ben de oğlumu kazanacağım."

Çocuğu dağa kaçırılan Abdullah Demir de 3 yıldır devam ettikleri eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini aktardı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'den evlatlarını istediklerini kaydeden Demir, şunları ifade etti:

"Gün bugündür. Herkes gelsin evladını istesin. Bu zalimler Amerika'ya, Fransa'ya, Rusya'ya çalışıyorlar. Bakın Suriye'yi yok ettiler. Kim yapıyor, yine bu ülkeler yapıyor. Biz evladımızı almadan burayı terk etmiyoruz. Evlatlarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı almadan eylemi bırakmayacağız. Tüm devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Acılı anneden kızına "teslim ol" çağrısı

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da 8 yıldır evladını aradığını, artık çocuğuna kavuşmak istediğini anlattı.

"Kız namustur, kızın ne işi var dağda" diyerek HDP ve PKK'ya tepki gösteren Koç, "Kızım, Zübeyde'm eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Diyarbakır anneleri de bize deste verdi. Bu destekten memnunuz. Herkesin bu eyleme destek vermesini istiyoruz. Allah devletimizi, bayrağımızı, asker ve polisimizi başımızdan eksik etmesin. Allah hakkımızı onlardan alsın inşallah. İnşallah onlar da bir gün bizim gibi evlatlarını ararlar." diye konuştu.

Mehmet Sıddık Çiftçi ise kardeşinin 5 yıl önce Şemdinli'de dağa kaçırıldığını belirterek, teslim olması çağrısında bulunduğu kardeşine kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Ocak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 11:26 Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı 11:14 İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada 11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 11:04 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:52 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:44 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
DEAŞ'ın ABD'yi tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana'da yakalandı: Kara bayrağımızı Beyaz Saray'a dikeceğiz 10:22 DEAŞ'ın ABD'yi tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana'da yakalandı: Kara bayrağımızı Beyaz Saray'a dikeceğiz Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İstatistikler bir ismi işaret ediyor Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İstatistikler bir ismi işaret ediyor         
11:29
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
11:21
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
11:12
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü         
11:01
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi         
10:51
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement