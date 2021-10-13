COĞRAFİ İŞARET ALMASINDA KATKI SAĞLAYANLARA PLAKET VERİLDİ - Son Dakika

AYDIN'da İncirliova Belediyesi'nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka kurumuna kentte üretilen deve sucuğu için yaptığı başvurusu sonucu geçen mart ayında coğrafi işaret almasında katkı sağlayan 60 kişiye düzenlenen törenle plaket verildi.

İncirliova'da üretimi yapılan ve Türkiye'nin çeşitli illerine kilosu 80 liradan gönderilen deve ürünü sucuğa, coğrafi işaretin alınması için bir önceki dönemin MHP'li Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruyu inceleyen kurum 29 Mart'ta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 'İncirliova deve sucuğu' adıyla coğrafi işaret tescili kazandı. Deve sucuğuna coğrafi işaret alınmasına katkı sağlayan 60 kişiye İncirliova Belediyesi Kültür Park'ta düzenlenen törenle plaketle ödüllendirdi. Törene katılanlara ekmek arası deve sucuğu da ikram edildi. Törene İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'in yanı sıra STK temsilcileri, siyasi ilçe başkanları, muhtarlar ve daire müdürleri katıldı.

İNCİRLİOVA DENİLİNCE AKLA İNCİR VE DEVE KÜLTÜRÜ GELİR

Törende konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, İncirliova denildiğinde cennetin meyvesi olan incir ile birlikte deve güreşleri ve deve kültürü gelir. Deve sucuğu da bu kültürün en önemli olan ve sadece İncirliova'da üretilir. Bu geleneksel lezzetin tescillenmesi çok önemli bir çalışmadır. Önceki belediye başkanı döneminde başladı. Biz de bu çalışmayı sürdürdük. Deve sucuğunu İncirliova adına tescil edilmesini sağladık. Amacımız deve sucuğunu yıllar önce yapıldığı orijinal tadıyla koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle katkısı olanlara teşekkür ediyorum dedi.

İncirliova Eski Belediye Başkanı Gürşat Kale de, başlangıcından bugüne kadar sahada ve her alanda desteği olan katılımcılara teşekkür etti. Projeyi hazırlayan ve başlatan Osman Torun ise süreci anlattı.