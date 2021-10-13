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COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika

COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR

13.10.2021 10:46

KAFKAS Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde bölgedeki arı yetiştiricilerinin elde ettikleri ürünlerin gerçek değerinde satabilmeleri ve ürettikleri ürünlerin kalite ve standartlarını belirlemek için laboratuvar çalışmalarına başladı.

KAFKAS Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde bölgedeki arı yetiştiricilerinin elde ettikleri ürünlerin gerçek değerinde satabilmeleri ve ürettikleri ürünlerin kalite ve standartlarını belirlemek için laboratuvar çalışmalarına başladı.

Coğrafi işaretli Kafkas bal arı ırkından elde edilen balın Ardahan için büyük öneme sahip olduğunu belirten Merkez Müdürü Sinan Aydın, bölgede elde edilen coğrafi işaretli balların analiz çalışmalarına başlandığını söyledi. Laboratuvarda ayrıca bal dışında arı ürünleri propolis, apilarnil, arı sütü, gibi diğer arı ürünlerinin analiz ve Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirten Aydın, son yıllarda iklim ve diğer sebeplerden dolayı bal verimi az olması nedeniyle özellikle arı zehri, apinarnil gibi ürünlerinde kalite ve Ar-Ge çalışmaları yapılarak üreticilerin bu noktada eksiklerini görmelerini sağladıklarını vurguladı. Balların analiz ve diğer kalite parametrelerinin incelenerek bu coğrafyanın üstün ve ayırt edici arı ürünlerinin özelliklerini ortaya koymak için arı sağlığı ve arı ürünleri laboratuvarında balda; şeker (Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz), prolin, HMF (Hidroksi Metil Furfurol), nem, serbest asitlik, elektrik iletkenliği, naftalin, suda çözünmeyen madde ve diastaz sayısı olmak üzere toplamda 9 parametreye bakılmakta olduğunu ifade eden Aydın şunları söyledi

Özellikle diğer kalıntı analizleri için gerekli metod ve validasyon çalışmaları devam etmektedir. Faaliyete başladığımız son 2 yıl içerisinde 446 adet analiz gerçekleştirilmiştir. Üretici ve tüketicilerimizin her geçen gün arı ürünleri tüketimi ve üretilmesi noktasında bilinçlendikleri, özellikle tüketicilerin ne yediklerini bilmek istemeleri gayet olumlu gelişmelerdir. Ardahan çiçek balı üzerine yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarında karşılaştığımız analiz sonuçlarını, literatürde karşılaştırma yaptığımızda ülkemizin en iyi ballarından biri olduğunu yaptığımız laboratuvar çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Bu veriler, çok uzun ve yorucu bir takım çalışmalar sonucu alınan Coğrafi işaret tescil belgesinde zamanla olumlu yönde bazı güncellemelerinde yapılabileceğinin bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ardahan'ı ziyaretinde kendilerine sunulan ve destek verilmesi talimatları doğrultusunda, bugün için yaklaşık 5 milyon TL değerindeki yatırımların ne kadar gerekli ve önemli olduğuna değinen Aydın, Arı yetiştiricilerimizin elde ettikleri ürünlerin gerçek değerinde satabilmeleri ve ürettikleri ürünlerin kalite ve standartlarını belirlemek için bakanlığımız laboratuvarlarında analiz yaptırmalarını öneriyoruz diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR
COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR
COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR
COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR

Araştırma Geliştirme, Ardahan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALININ GERÇEK DEĞERİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika
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