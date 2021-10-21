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Çökertme etabı için start alındı - Son Dakika

Çökertme etabı için start alındı

21.10.2021 11:54
Çökertme etabı için start alındı

Yılın The Bodrum Cup Zamanında Bodrum – Bodrum, Bodrum-Çökertme rotalarını tamamlayan yatlar, bugün Çökertme'den çıkıp yine Çökertme'ye dönecekleri üçüncü etap olan Opet etabı için yelkenlerini rüzgarla dolduruyor.

Yarışların yanı sıra sürpriz etkinliklerle de dolu olan Akdeniz'in en büyük deniz festivalinde bu yıl dayanışma ruhu vurgulanıyor. Bu kapsamda 21 Ekim'de düzenlenecek #HepBeraber etkinliğinde Kerem Görsev konserine gelecek katılımcıları çeşitli sürprizler bekliyor.

American Hospital The Bodrum Cup'ın bu seneki programında yelkenler 22 Ekim 2021 Cuma günü Çökertme- Kissebükü Metro etabı için açılacak.

Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak.

American Hospital The Bodrum Cup'a bu yıl Türkiye'nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting veEra Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.

Çökertme etabı için start alındı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türkiye, Bodrum, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çökertme etabı için start alındı - Son Dakika


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