Dijital habercilikte çığır açan teknoloji: Haberler.com'dan sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek 360 derece videolar - Son Dakika
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Dijital habercilikte çığır açan teknoloji: Haberler.com'dan sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek 360 derece videolar

05.04.2023 15:25

Haberler.com, dijital habercilikteki öncü teknolojisini bir adım daha ileri taşıdı. Deprem bölgesinde gerçekleştirdiği 360 derece video çekimleriyle sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek videolar üreten Haberler.com, yenilikçi yaklaşımıyla fark yaratıyor. Yeni teknolojileri haberleştirerek okuyucularına benzersiz bir deneyim sunan Haberler.com, dijital haberciliğin geleceğine yön veriyor.

Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinden biri olan Haberler.com, dijital habercilik alanında önemli başarılar elde ediyor. Şirket, 2006 yılından bu yana geniş bir okuyucu kitlesine sahip ve yeni teknolojilere hızlı bir şekilde adapte oluyor.

DİJİTAL HABERCİLİĞİN YENİ BOYUTU

Haberler.com son olarak, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde 360 derece video çekimleri yaparak sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek videolar üretti. Bu gelişme, dijital haberciliğin yeni bir boyutu ve geleceği olarak kabul ediliyor. Dijital dünyanın hızlı değişimlerine ayak uydurarak her zaman yeni teknolojileri yakından takip eden Haberler.com,bu teknolojileri haberlerini sunmak için kullanıyor. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi yeni teknolojileri haberleştirerek okuyucularına sunan Haberler.com, dijital habercilik alanında öncü bir konumda bulunuyor.

"OKUYUCULARIMIZA BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNUYORUZ"

Haberler.com Genel Müdürü Sümeyra Teymur, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dijital dünya, her geçen gün daha da hızlı bir şekilde değişiyor ve biz de bu değişimlere ayak uydurarak okuyucularımıza en kaliteli ve en yenilikçi haberleri sunmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojileri yakından takip ederek, bunları haberleştirmede kullanıyoruz ve okuyucularımıza benzersiz bir deneyim sunuyoruz" dedi.

Haberler.com'un bu başarılı dijital habercilik yaklaşımı, şirketin geniş kitlelere ulaşarak büyümesine ve başarısını sürdürmesine olanak sağlıyor. Sümeyra Teymur liderliğindeki ekip, gelecekte de dijital habercilik alanında öncü bir konumda kalmayı hedefliyor.

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