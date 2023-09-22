Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı

Son Güncelleme: 22.09.2023 21:10

''Kim Milyoner Olmak İster?'' programında tüm Türkiye'nin kalbini fetheden Rabia Birsen Göğercin, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Yayın sırasında Rabia, Kahramanmaraş depreminde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş'a sürpriz yaptı. Rabia'ya protez estetik kol yapan iş insanı Mustafa Düger, deprem nedeniyle sağ kolunu kaybeden Rabia'nın arkadaşı Emine Kuş'a da estetik protez kol yapacak.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Göğercin, yayın esnasında Kahramanmaraş depreminde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş'a da bir sürpriz yaptı.

Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! İkisi de gözyaşlarına hakim olamadı

HABERLER.COM YAYININDA DUYGU DOLU ANLAR

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptıran Rabia Birsen Göğercin için iş insanı Mustafa Düger hareketi geçti. Göğercin'in istediği protez kolu iş adamı Mustafa Düger karşılayacak. Öte yandan Haberler.com yayında sevindiren bir gelişme de yaşandı.

Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! İkisi de gözyaşlarına hakim olamadı

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Yayın esnasında, Göğercin arkadaşına dönerek, "Ben iki gün önce buraya ölçü almaya geldiğimde senin muhabbetin geçti. Sonra Mustafa Bey dedi ki: Emine'ye de estetik kol yaptıralım.'" ifadelerini kullandı. O anlarda iki arkadaş duygu dolu anlar yaşarken sevinç birbirlerine sarıldılar.

Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! İkisi de gözyaşlarına hakim olamadı

"EMİNE'YE DE BİR ESTETİK KOL PROTEZİ YAPALIM"

Hayırsever iş insanı Mustafa Düger, konuya ilişkin olarak "Rabia iki gün önce buraya gelmişti. O esnada protezlerle ilgili konuları konuşurken Rabia aracılığıyla Emine'yi de tanıdık. Ben de dedim ki: Emine'ye de bir estetik kol protezi yapalım.' Bu sürprizi söylemesini Rabia'ya bırakmıştım. Hem Rabia'ya hem de Emine'ye estetik protezi yapıp teslim edeceğiz."

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Bedia Teymur, Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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