Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Göğercin, yayın esnasında Kahramanmaraş depreminde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş'a da bir sürpriz yaptı.

HABERLER.COM YAYININDA DUYGU DOLU ANLAR

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptıran Rabia Birsen Göğercin için iş insanı Mustafa Düger hareketi geçti. Göğercin'in istediği protez kolu iş adamı Mustafa Düger karşılayacak. Öte yandan Haberler.com yayında sevindiren bir gelişme de yaşandı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Yayın esnasında, Göğercin arkadaşına dönerek, "Ben iki gün önce buraya ölçü almaya geldiğimde senin muhabbetin geçti. Sonra Mustafa Bey dedi ki: Emine'ye de estetik kol yaptıralım.'" ifadelerini kullandı. O anlarda iki arkadaş duygu dolu anlar yaşarken sevinç birbirlerine sarıldılar.

"EMİNE'YE DE BİR ESTETİK KOL PROTEZİ YAPALIM"



Hayırsever iş insanı Mustafa Düger, konuya ilişkin olarak "Rabia iki gün önce buraya gelmişti. O esnada protezlerle ilgili konuları konuşurken Rabia aracılığıyla Emine'yi de tanıdık. Ben de dedim ki: Emine'ye de bir estetik kol protezi yapalım.' Bu sürprizi söylemesini Rabia'ya bırakmıştım. Hem Rabia'ya hem de Emine'ye estetik protezi yapıp teslim edeceğiz."