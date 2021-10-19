Üye Girişi
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR - Son Dakika

ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR

19.10.2021 12:17
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR

KONYA'da, biri, kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlayan, diğeri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, biri, kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlayan, diğeri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Balıkçılık için kullanılan dinamit benzeri küçük ve etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şüphelilerin bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı belirlendi. İfadelerinde patlayıcı balık avlamak için aldıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'taki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nin önünde meydana geldi. Bir kağıt toplayıcısı, yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlama oldu. Kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Konteynerde patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırması sonrası el yapımı patlayıcı imha edildi. Kağıt toplayıcısı, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı kamera ve diğer incelemelerde şüphelilerin olay yerine gelip el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığını tespit etti. Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. olduğunu saptadı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Yapılan araştırma ve gözaltına alınan kişilerin ifadesinde, balıkçılık için kullanılan dinamit benzeri küçük, etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şüphelilerin bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 balistik yelek ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde patlayıcıları balık avlamak için aldıklarını belirten şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR
ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR

Anadolu Lisesi, Balıkçılık, Dinamit, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez 11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak 11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor 10:40 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi         
12:26
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement