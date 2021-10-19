ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIKLARI EYP'LERİ BALIK AVLAMAK İÇİN ALMIŞLAR - Son Dakika

KONYA'da, biri, kağıt toplayıcısının yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlayan, diğeri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Balıkçılık için kullanılan dinamit benzeri küçük ve etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şüphelilerin bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı belirlendi. İfadelerinde patlayıcı balık avlamak için aldıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'taki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nin önünde meydana geldi. Bir kağıt toplayıcısı, yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlama oldu. Kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Konteynerde patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırması sonrası el yapımı patlayıcı imha edildi. Kağıt toplayıcısı, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı kamera ve diğer incelemelerde şüphelilerin olay yerine gelip el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığını tespit etti. Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. olduğunu saptadı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Yapılan araştırma ve gözaltına alınan kişilerin ifadesinde, balıkçılık için kullanılan dinamit benzeri küçük, etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şüphelilerin bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 balistik yelek ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde patlayıcıları balık avlamak için aldıklarını belirten şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.