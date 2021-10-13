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ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI - Son Dakika

ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI

13.10.2021 12:47

TOKAT'ta pastane işletmecisi İlyas Aydınoğlu (48) kazı kazan kartından çıkan 200 bin TL ikramiyeyi fark etmeyerek çöpe attı.

TOKAT'ta pastane işletmecisi İlyas Aydınoğlu (48) kazı kazan kartından çıkan 200 bin TL ikramiyeyi fark etmeyerek çöpe attı. Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) çöpten aldığı kartı inceleyince ikramiyeyi fark etti. Şaşkınlık yaşayan Aydınoğlu, Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş dedi.

Tokat'ta pastane sahibi evli ve 2 çocuk babası İlyas Aydınoğlu, dün 10 TL'ye 2 tane kazı kazan kartı aldı. İş yerine gelen Aydınoğlu kazıdığı kartları dikkatli incelemeden çöpe attı. Aydınoğlu'nun aynı iş yerinde birlikte çalıştığı oğlu Mustafa Aydınoğlu babasının çöpe attığı kazı kazan kartını tekrar alıp baktığında 200 bin TL ikramiyenin çıktığını gördü. Arkadaşlarına da kontrol ettirdikten sonra babasına haber verdi.

'BÜFEYE GİDENE KADAR İNANMADIM'

Kazı kazan kartlarını tesadüfen aldığını söyleyen İlyas Aydınoğlu, Kazı kazanı tesadifen iki tane aldım. Birini tam kazıdım, diğerini tam kazımadan 'nasıl olsa çıkmaz' diye attım çöpe. Ondan sonra benim oğlan bakmış. Baktı ki 200 bin TL çıkmış. Beni aradı, 'Baba bunu niye atıryorsun çöpe, para çıktı' dedi. Önce inanmadık. Daha sonra iş yerine geldim. Kazı kazanı aldım büfeye gittim. Doğruladılar, çöpten çıktı yani. Benim için çok önemli değil, çok büyük bir para da değil. Biz zaten çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Esnaf olarak bir nebze bir yeri kapatıyor. Tamamen tesadüf oldu. Büfeye götürüp bakana kadar inanmadım dedi.

'BİR BAKAYIM İSTEDİM'

Mustafa Aydınoğlu ise, Babam kazı kazan almıştı. Baktı, çıkmadı diye çöpe attı. Babam gittikten sonra 'bir bakayım, konrtol ediyim' dedim. Baktığımda 200 bin TL çıktığını gördüm. İlk başta inanamadım, bir daha baktım. Teyit etmek için arkadaşlarıma gösterdim. Ondan sonra babamı aradım. 200 bin TL çıktığını söyledim. O da inanmadı. Dükkana gelip kendi baktığı zaman inandı. Çöpe bakmak içime doğdu diye konuştu.

ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI
ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI
ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI
ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI

Türk Lirası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇÖPE ATTIĞI 200 BİN TL İKRAMİYEYİ OĞLUNUN DİKKATİYLE KURTARDI - Son Dakika
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