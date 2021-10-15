Çöpten arındırılan Akyaka Kanyonu'nun bir bölümü turizme kazandırıldı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde daha önce çöplük olarak kullanılan ve Akyaka Kaymakamlığınca hazırlanan projeyle çöpten arındırılan kanyonun bir bölümü turizme kazandırıldı.

Şahnalar ile Kayaköprü köyleri arasındaki 10 kilometrelik kanyon için hazırlanan projenin ilk etabı tamamlandı. Daha önce çöplük olarak kullanılan kanyon, iş makineleri yardımıyla temizlendikten sonra bölgede akan Kars Çayı kenarına yaya ve araçlar için yeni yollar yapıldı.

Kamelyalar konulan ve insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri sosyal alanlar oluşturulan kanyon bölgesindeki 10 dönümlük alanda, piknik yerleri ve yeni tesisler de hayata geçirilecek.

Projenin ilk etabının hayata geçirilmesiyle bölgeyi ziyaret edenler, aileleriyle doğa yürüyüşü ve piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Akyaka Özel İdare Müdürü Ahmet Bulut, AA muhabirine, Akyaka Kanyonu'nun turizme kazandırılmasında eski Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas'ın büyük emekleri olduğunu söyledi.

"Gelip giden çok var, ilgi görüyor"

Daha önce çöplük olarak kullanılan kanyonun temizlenerek cazip bir alan haline getirildiğine işaret eden Bulut, şöyle konuştu:

"Turizme kazandırdığımız bu kanyonda 11 kamelya koyduk, çeşme, büfe lavabo, tuvaletler yapıldı. Daha önce burası çöplük olarak kullanılıyordu burada yaptığımız çalışmalarla çöpleri kaldırdık. İl Özel İdaresi ekipleri olarak kanyonu temizledik, zemini düzelttik ve üzerine yeni alanlar yaptık. Gelip giden çok var, ilgi görüyor. Akyaka Kanyonu çok uzun ve gezilip görülecek güzel bir yer."

Bulut, kanyonun özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğradığını anlattı.

Kanyonu gezmeye gelenlerden Okan Avşar da kanyonun bir giriş kapısının Şahnalar köyünden başladığını hatırlatarak, "Eskiden burası çöplük olarak kullanılıyordu, devasa çöpler vardı. Çöpten arındırılan kanyon şu anda büyüleyici doğayla iç içe gezme fırsatı sunuyor. Hemen yanınızda Kars Çayı akıyor burada rafting yapabilirsiniz. Ziyaretçiler kanyonu hem araç hem de yaya olarak gezilebilir. Özellikle turizm acentelerini yerli ve yabancı turistleri yeni turizm destinasyonuna bekliyoruz." ifadelerini kullandı.