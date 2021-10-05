ÇÖPTEN ÇIKARDIĞI TÜRK BAYRAĞI'NI EVİNİN BALKONUNA ASTI - Son Dakika

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KONYAALTI Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çöpten çıkardığı Türk Bayrağı, belediye personelinin balkonunda dalgalanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak'ta konteynerlerdeki çöpleri topladığı esnası çöpe atılmış Türk Bayrağı buldu. Turan Sağlam, Adnan Alagöz ve Mehmet Ali Koral'dan oluşan temizlik ekibi, çöp kamyonundan çıkardığı ay yıldızlı bayrağı alarak kamyona koydu. Bayrağı evini götürüp yıkayan işçilerden Adnan Alagöz, Rutin çöp toplarken Türk Bayrağı'nın atılmış olduğunu gördük. Bayrağı öyle görünce çok üzüldük. Bu şekilde atılması canımızı çok sıktı, hepimiz onun altında yaşıyoruz. Bayrağı evime götürüp yıkadım. Ekip arkadaşım da evine asmak için bayrağı aldı dedi.

İşçilerden Turan Sağlam, ay yıldızlı bayrağı evinin balkonuna astı.