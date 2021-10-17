Üye Girişi
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı - Son Dakika

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

17.10.2021 17:42

Son dakika haberler... Kırıkkale'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücü M.T.'nin (50) hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni kararı aldı. Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay/İHA)

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Ruhsatsız Silah, Kırıkkale, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu 17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi 16:52 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı 16:20 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Muslera'dan inanılmaz kurtarış! Konyaspor, Galatasaray kalesini ablukaya aldı 14:51 Muslera'dan inanılmaz kurtarış! Konyaspor, Galatasaray kalesini ablukaya aldı
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular

Son Dakika Haberleri
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
17:22 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
16:55 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:51 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi
16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu
16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
16:19 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı
Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi         
17:27
6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı         
17:25
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu         
10:39
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 17:56:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement