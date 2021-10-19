Üye Girişi
Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı

19.10.2021 09:17
Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kırklareli İş Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kırklareli İş Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorlu ekibi, 22-25, 25-18, 23-25 ve 24-26'lık setlerle kazandı.

Aldığı galibiyetle ilk hafta hanesine 3 puan yazdıran ÇBSK, ligde aynı puan ve averajla 5'inci sırada yer alırken, ligdeki ikinci maçında evinde Silivri Çağrıbey ile karşılaşacak.

Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı

Çorlu Belediyesi, Kırklareli, voleybol, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araç içerisinde şüpheli ölüm! Arkadaşına konum atan adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu 09:32 Araç içerisinde şüpheli ölüm! Arkadaşına konum atan adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar 09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi 09:06 Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi
Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti 08:46 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi 07:51 Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 07:35 Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı 07:30 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı 20:22 Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı

Son Dakika Haberleri
09:31 Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi
09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar
09:12 Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu
09:06 Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi
08:55 Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi
08:51 Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım
08:45 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti
08:07 Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı
07:52 Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz
07:44 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz
Karim Benzema hapse! Kaset şantajı kariyerini yaktı Karim Benzema hapse! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:45
Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi         
09:31
Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu         
09:12
Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım         
08:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz         
07:45
Son Dakika: Osman Kavala hakkında Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı         
07:31
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi         
20:15
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı         
13:45
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 09:52:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement