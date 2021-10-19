Çorlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı lige Kırklareli galibiyetiyle başladı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kırklareli İş Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi.
Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorlu ekibi, 22-25, 25-18, 23-25 ve 24-26'lık setlerle kazandı.
Aldığı galibiyetle ilk hafta hanesine 3 puan yazdıran ÇBSK, ligde aynı puan ve averajla 5'inci sırada yer alırken, ligdeki ikinci maçında evinde Silivri Çağrıbey ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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