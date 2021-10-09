Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki olayıyla ilgili tutuklu bulunan 5 kişiden 1'i tahliye edildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayıyla ilgili tutuklu bulunan 5 kişiden 1'i salıverildi.

Çorlu Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan incelemede tutuklu Vedat V.'nin tahliyesine, Metin D, Kudret U, Cengiz G. ve Süleyman M'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Çorlu'da 25 Haziran'da hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.

Hastaneye başvuran 32 kişiden yabancı uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ve Ahmet Ataman yaşamlarını yitirmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tutuklu Hüseyin C., avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilmişti.