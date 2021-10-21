Çorlu'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeyhsinan Mahallesi'nde şüpheli Y.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ile 7 dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Hıdırağa Mahallesi'ndeki denetlemeleri sırasında, boş bir alanda bekleyen B.E. takibe alındı.
Şüphelinin az ilerisinde bulunan çöp kovasında arama yapan ekipler, 48 gram bonzai ve 73 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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