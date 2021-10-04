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Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

04.10.2021 17:45
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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenledi.

Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde toplanan grup yürüyerek Eski İtfaiye Işıklı Kavşağına geldi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, burada yaptığı açıklamada, her yıl 3-4 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kalkan, yürümenin insan vücuduna faydalarının olduğunu belirtti.

Yürüyüş yapmanın insan vücudunun direncini ve dayanıklılığını arttırdığının altını çizen Kalkan, "Bağışıklık sistemini güçlendiren yürümeyi, yeniden hayatımıza ve hayat tarzımıza yerleştirmemiz gerektiğini ifade etmek için bu etkinliği düzenledik. Yürümenin eksildiği bir toplumda, hastalıkların çok rahat artacağını söyleyebiliriz. Yürümemek, hipertansiyon, kalp ve dolaşım bozuklukları, obezite, diyabet ve osteoporoz gibi kronik hastalıklara kapı açılmaktadır" dedi.

Daha sonra,günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Tekirdağ, Hisarcık, 4 Ekim, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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