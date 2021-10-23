Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Reşadiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Y.T.'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek buldu.
Cemaliye Mahallesi'nde de denetimlerde bulunan polis, şüpheli Y.A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika