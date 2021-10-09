500 yıl önce var olduğu belirtilen bedestenin benzeri inşa edilecek - Son Dakika

Çorum'da çeşitli kaynaklarda 500 yıl önce var olduğu aktarılan ancak akıbeti bilinmeyen bedestenin benzerinin yapımı için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne inşa edilecek Bedesten ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 4 katlı ve 11 bin 726 metrekare alana sahip binada 25 iş yeri ile 211 araç kapasiteli otopark olacağını söyledi.

Bedesten ve otoparkın 32 milyon liraya mal olacağını belirten Çiftçi, projenin kente değer katacağını vurguladı.

Çiftçi, Çorum'da siyaset, bürokrasi ve kamu kuruluşlarının uyumlu çalışmasının hizmetlere yansıdığını kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir tarihçinin kendisine Çorum'da 16'ncı yüzyılda bir bedesten bulunduğunu söylemesi üzerine yeraltı otopark projesini revize edip bedesten ile inşa etmeye karar verdiklerini anlattı.

Eski bedestenin nerede olduğunu ya da yıkılıp yıkılmadığını bilmediklerini aktaran Aşgın, "500 yıl öncesini andırır görünümde bir bedesten yapıyoruz. Altındaki otopark ise bölgedeki park sıkıntısını büyük oranda çözecek. Üstündeki 25 dükkanı esnafımız sabah besmeleyle açacak, kazandığı paranın azına bereket diyerek, elhamdülillah diyerek ahilik kültürünü temsil edecek. Ahilik kültürünü tekrar hayata geçirecek bir bedesteni burada inşa edeceğiz." dedi.

Aşgın, binanın Ağustos 2022'de açılmasını planladıklarını ifade etti.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da projenin kente hayırlar getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince inşaatın temeli atıldı.

Törene, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.