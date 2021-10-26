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Çorum'da "Gıda Denetim Seferberliği" başladı - Son Dakika

Çorum'da "Gıda Denetim Seferberliği" başladı

26.10.2021 12:41
Çorum'da

Tarım ve Orman Bakanlığınca 25-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Çorum'da 32 görevlinin katılımıyla denetimlere başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 25-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Çorum'da 32 görevlinin katılımıyla denetimlere başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla kent merkezi ve 8 ilçede denetim yaptıklarını belirtti.

Seksen bir ilde uygulanan seferberliğin ilk kez 2019'da yapıldığını hatırlatan Sarı, "Seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetime tabi tutulmaktadır. Her gün bir sektör denetlenmek suretiyle il genelindeki gıda işletmeleri denetlenip, hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelenecektir. Kanunlara aykırı iş yerleri hakkında yasal işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarı, denetimlerin haricinde vatandaşların da gördükleri olumsuzluklar hakkında ALO 174 gıda hattı ile 0501 174 0174 numaralı WhatsApp hattından ihbarda bulunabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketiciler, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı olumsuz bir durumla alakalı olarak mutlaka ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz bu bir haftalık süreçle sınırlı değildir. Vatandaşlarımız gıda üzerine çalışan üretim, satış ve toplu tüketim noktaları ile buralardan tedarik ettikleri ürünlerde görmüş oldukları eksik ve kusurları 7 gün 24 saat bildirmeye devam edebilirler."

Çorum'da Gıda Denetim Seferberliği başladı
Çorum'da Gıda Denetim Seferberliği başladı
Çorum'da Gıda Denetim Seferberliği başladı
Çorum'da Gıda Denetim Seferberliği başladı
Çorum'da Gıda Denetim Seferberliği başladı

Türkiye, Tarım, Çorum, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Gıda Denetim Seferberliği' başladı - Son Dakika


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