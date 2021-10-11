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Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

11.10.2021 17:38
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Çorum'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların hafta sonlarında yoğun olarak kullandıkları bağ-bahçe ve hobi evleri ile piknik, mesire alanlarında hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Son olarak merkeze bağlı Yakuparpa köyü Kuşören mahallesinde, 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Jandorma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari faaliyetler 1 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 4 adet av tüfeği, 6 adet bakır kazan, 2 adet bakır leğen,1 adet bakır semaver, 2 adet bakır kova ele geçirilirken geçmiş dönemlerde jandarma bölgesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı
Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, piknik, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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