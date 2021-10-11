Çorum'da kaybolan iki çocuğu jandarma ve AFAD ekipleri buldu - Son Dakika

Çorum'da marketten alışveriş yapmak için köyden ayrılan ve uzun süre dönmeyen iki çocuk, kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki U.Ç ve A.Ç, merkeze bağlı Tarhan köyünde bakkal bulunmamasından dolayı yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yapmak için köyden ayrıldı.

Çocukların uzun süre dönmemesi üzerine aileleri, İl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, köy çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında iki çocuk, kayıp ihbarı yapıldıktan yaklaşık 4 saat sonra arazide bulunarak ailelerine teslim edildi.