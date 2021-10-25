Üye Girişi
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika

Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması

25.10.2021 15:47
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması

Çorum'da, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacı ile 225 okulda, 458 servis aracında denetim yapıldı.

Çorum'da, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacı ile 225 okulda, 458 servis aracında denetim yapıldı. Denetimde, öğrenci ve servis aracı sürücülerine emniyet kemerinin önlemi anlatıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere ve servis aracı sürücülerine emniyet kemeri kullanımı teşvik etmek amacıyla, 225 okulda, 458 servis aracında uygulama yapıldı. "Biz emniyet kemerimizi takıyoruz, ya siz?" projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 280 personel görev aldı. Uygulamada trafik ekipleri tarafından öğrenci ve servis aracı sürücülerine, emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile bilgilendirme yapıldı.

"Ölümlü kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 53 gibi bir azalma meydana geldi"

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik güvenliğinin sağlanması noktasında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, "Çorum'u baz aldığımızda ölümlü kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 53 gibi bir azalma meydana geldi. Bu tür etkinliklerin faydasını görüyoruz. Çocuklarımızı da temelden yetiştirerek trafik dedektifleri eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca servislere bindikleri anda çocuklarımıza emniyet kemeri takma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Okullarda çocuk güvenliği çok önemli"

Denetimlerin önemine dikkat çeken Demir, "Okullarda çocuk güvenliği çok önemli. Çocuklarımızın evinden okuluna, okulundan evine güvenli şekilde seyahat etmesi için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda tüm birimlerle sahaya inmiş durumdayız. İlk defa Çorum'da tüm birimlerimiz uygulama yapıyor. Amacımız, herhangi bir kaza meydana geldiğinde can güvenliğimizi koruyan emniyet kemerine, öğrencilerimiz ve sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmak ve dikkatlerini çekmek. 'Biz emniyet kemerimizi takıyoruz, ya siz' diyerek yıl boyunca bu etkinliğimize devam edeceğiz. Aynı zamanda 'yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması da devam ediyor" diye konuştu. - ÇORUM

Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması
Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi 15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü 15:26 Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü 5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron isyan etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme 15:11 5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron isyan etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme
Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi 15:06 Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım 15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar 14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:46 Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti
15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi
15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı
15:25 Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü
15:20 İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde
15:08 Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız
15:06 Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi
15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
15:02 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı
14:50 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti         
15:46
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı         
15:43
İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde         
15:21
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı         
15:03
Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız         
14:38
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
10:51
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 15:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da okul servislerinde emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement