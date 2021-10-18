Çorum'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'um Kargı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Hızarcı'nın kullandığı 34 UY 2342 plakalı otomobil, Gölet köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Nazife Hızarcı hayatını kaydetti.
Yaralanan sürücü Ahmet Hızarcı, eşi Keziban Hızarcı ve babası Cemil Hızarcı 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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