Çorum'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayrak'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Başpınar köyünde ikamet eden Abdullah Bayrak'ın (88), Çağlıca mevkisinde traktörün altında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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