ÇORUM'DAKİ KUTLAMALARA ATLARLA GELEN EFELER ZEYBEK OYNADI - Son Dakika

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ÇORUM'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında efe kıyafetli ekiplerin zeybek gösterisi ilgi gördü.

Çorum Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasıyla başladı. Hitit Üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencileri ve halk oyunları ekibi gösteriler yaptı. Eti Anadolu Lisesi, Çorum Doğa Kulübü ve Atlıhan Spor Kulübü ekibinin efe kıyafeti giyip atlarla gelerek yaptığı zeybek gösterisi ise büyük beğeni topladı.