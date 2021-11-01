Çorum'daki lise, AB projeleriyle "dünya vatandaşı" öğrenciler yetiştiriyor - Son Dakika

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesinin 2013 yılından bu yana yürüttüğü toplam 389 bin avro bütçeli 30 Avrupa Birliği hibe projesi kapsamında, 220 öğretmen ile 300 öğrenci, Avrupa ülkelerine giderek bir süre eğitim gördü.

Mehmetçik Lisesi öğretmenleri Melike Dibo, Abdulhalik Kürşat Arık, Emine Yılmaz, Seçil Tokatlı, Alpaslan Yetgin, Ayşegül Çırak, Özlem Başkan ve Ayşen Ocaktan, öğrencilerin okuldan tecrübe kazanarak mezun olmasını sağlamak amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitim içerikli Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak amacıyla proje çalışmalarına yöneldi.

Bugüne kadar dijital eğitim, vatandaşlık eğitimi, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitimi, siber zorbalık, yeşil enerji, sağlıklı beslenme, cinsiyet ayrımcılığı, kariyer planlaması, göçmen öğrencilerin uyumu, kültür paylaşımı gibi konularda hazırladıkları 30 projeye 389 bin avro hibe desteği kazanan Mehmetçik Anadolu Lisesi, bu alanda Türkiye Ulusal Ajansında en çok projesi kabul edilen okullar arasında yer aldı.

Proje ekibinde yer alan İngilizce öğretmeni Abdulhalik Kürşat Arık, AA muhabirine, öğrencilerin yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla proje faaliyetlerine yöneldiklerini söyledi.

Bu sayede öğrencilerin erken yaşta dünyayı tanıma fırsatı yakaladıklarını belirten Arık, "2013 yılından bu yana Erasmus projeleri kapsamında 19 proje tamamladık, 11 projemiz devam ediyor. Projelerimizde 220 öğretmen ile 300 öğrenci hareketliliği yapmış bulunuyoruz. Kesinleşmiş projelerle 389 bin avro hibe desteği aldık Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla okulumuzda dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirdiğimizi, projelerin öğrencilerin kişisel gelişimi konusunda çok işe yaradığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Lisede Avrupa tecrübesi edinen öğrencilerin üniversitede de öğrenci değişim programlarından yararlanmaya devam ettiğini dile getiren Arık, bu sayede dünyayı tanıyan, donanımlı bireylerin yetiştiğini vurguladı.

Arık, AB projelerinin bir yandan öğrencilerin kişisel gelişimini desteklerken diğer yandan Türk kültürünün farklı milletlere tanıtılmasına da zemin hazırladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışına gittiğimizde herkes kendi hesabını öderdi, kimse kimseye hediye vermezdi, kendi kültüründen bir şeyler katma çabası olmazdı ancak biz bu projeler sayesinde İspanya'ya tekrar gittiğimizde hesap ödeyen İspanyollar görebiliyoruz. Çay içmeyi öğrenen, bize çay demleyen Romanyalı arkadaşlarımız oldu. İtalya'da Türk kahvesi içen İtalyanlarla karşılaştık. Türk lokumunu, baklavayı vazgeçilmez gören Slovenler görebilirsiniz. Onlara bir anlamda kendi kültürümüzden bir şeyler öğretebiliyoruz. Dolayısıyla projeleri yalnızca eğitim değil, Türk kültürünü Avrupa'daki milletlere tanıtmak, kendi reklamımızı yapmak için birer fırsat olarak değerlendiriyoruz."

"Dünya bir okul, gezdiğim yerler sınıf"

Mehmetçik Anadolu Lisesinden 2016'da mezun olan Büşra Şahinbaş ise öğrenci değişim programlarına katılarak tamamladığı üniversite eğitiminin ardından kentteki özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.

Avrupa'da edindiği deneyimlerin meslek tercihi ve uygulamasında etkili olduğunu aktaran Şahinbaş, "16 yaşından beri 21 ülke gezdim, hepsinin ayrı katkısı oldu. Dünyayı her zaman bir okul olarak gördüm, gezdiğim yerler de birer sınıftı benim için. Yurt dışına gittiğimde okulları gezdim, derslere girdim. Orada öğrendiğim sistemi burada öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Deneyimlerimi öğrencilerime aktarma fırsatı bulduğum için mutluyum. Öğrencilerime çok daha pratik İngilizce eğitimi verebiliyorum." ifadesini kullandı.

Projelerin Avrupalıların Türkiye hakkındaki ön yargılarını kırması açısından da faydalı olduğunun altını çizen Şahinbaş, "2013'te Finlandiya'ya gittim ve orada bir ailenin yanında bir hafta kaldım. İlk başta bize ön yargılı yaklaştılar, evlerine davet etmekten çekindiler. Bir haftanın sonunda onlardan, 'Biz Türkleri çok farklı insanlar olarak tanıyorduk, sayenizde ne kadar iyi insanlar olduğunu öğrendik' dediklerini duyduğumda bir şeyleri başardığımı fark ettim." dedi.