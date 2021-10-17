Çorum Mucitler Derneği geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor - Son Dakika

Çorum Mucitler Derneğince Gençlik ve Spor Bakanlığının hibe desteğiyle hayata geçirilen "Gençlerle Kodluyoruz" projesi kapsamında, gelecekte siber güvenlik uzmanı, oyun ve mobil uygulama geliştiriciliği mesleklerini seçebilecek yaklaşık 60 öğrenciye yazılım ve kodlama eğitimi veriliyor.

Kentte gençlerin yazılım teknolojilerine ilgisini çekmek ve bu sayede Türkiye'nin yazılım gücünü artırmak amacıyla 2018 yılında kurulan Çorum Mucitler Derneği, bu amaçla "Gençlerle Kodluyoruz" projesini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 88 bin lira hibe desteği alan projeye katılacak öğrenciler, kentteki okullarda düzenlenen seminerlerle belirlendi.

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) bilgisayar laboratuvarında başlayan eğitimde yaklaşık 60 öğrenciye siber güvenlik, oyun geliştiriciliği, üç boyutlu modelleme, mobil uygulama geliştiriciliği eğitimleri veriliyor.

Çorum Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin, AA muhabirine, yazılım alanında kariyer yapmak isteyen ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik projenin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Şu an siber güvenlik derslerimizi bitirdik, üç boyutlu modelleme, oyun geliştirme, mobil uygulama derslerimize devam edeceğiz. Proje sonunda başarılı öğrencilerle birlikte takımlar kurarak, edindikleri bilgiler ışığında çalışmalar yürüteceğiz. Buradan edindikleri bilgilerle gelecekte meslek hayatına atılmalarını desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Eğitimde özellikle siber güvenlik derslerine yoğunlaştıklarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Hemen hepimizin sahip olduğu akıllı cihazları sağlıklı şekilde kullanmak önemli çünkü hepimizin kişisel verileri, önemli verileri bu cihazlarda olabilir. Bunları korumak da önemli. Özellikle siber güvenlik derslerinin amacı veriyi koruma. Gençlere veri hırsızlığına karşı alınabilecek tedbirleri öğretiyoruz. Bunları öğrenmeleriyle birlikte kendi çevrelerine de bilgileri aktararak daha geniş kitlelerin siber güvenlik konusunda aydınlanmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca gelecekte akademik hayatlarında mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz."