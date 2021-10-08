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Çorum polisinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

08.10.2021 16:32
Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindebir işyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde

bir işyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın il merkezinde bulunan işyerinde tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenlediler. Operasyonda işyerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet Meryem ana heykeli, 1 adet Osmanlı dönemine ait mühür ile 1 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Çorum polisinden tarihi eser operasyonu
Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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