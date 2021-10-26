Çorum'un Ortaköy ilçesinde Kovid-19 aşısı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çorum'un Ortaköy ilçesinde vatandaşların tamamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasını sağlamak amacıyla ikna ve aşı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaköy Devlet Hastanesi Başhekimi Melike Karagöz Karaduman, Ortaköy Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik ve Osmancık Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya, Karahacip köyünü ziyaret ederek vatandaşlara Kovid-19 aşısı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca, Kovid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların aşıları sağlık ekiplerince yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, aşılama oranını yüzde 100'e ulaştırarak salgını bitiren ilk ilçe olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda köylere ziyaretler yaptıklarını aktaran Mutlu, "Ortaköy olarak en kısa zamanda aşı oranımızı yüzde 100 yaparak salgını ilk bitiren ilçe olmak istiyoruz. Aşı olamayan vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için en kısa zamanda aşı olmaları önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.