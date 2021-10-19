Üye Girişi
Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

19.10.2021 12:29
Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Şu anda dördüncü pik dönemini yaşıyoruz.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Şu anda dördüncü pik dönemini yaşıyoruz. Bundan önce 3 defa pik dönemi yaşadık. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor, bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız, dördüncü pik döneminin etkisi." dedi.

Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kurallarında değişiklik olmadığını, vatandaşların maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına en iyi şekilde uyması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre kentteki vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktaran Çiftçi, "Önceki haftalarda sırasıyla 217, 301, 325, 351 olarak açıklanan vaka oranlarımız en son 436,31 olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edildi. Bu rakamlara göre ilimiz Türkiye sıralamasında vaka oranlarının yüksekliği açısından 8'inci sırada. Salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana ilimizde 1272 vatandaşımız vefat etti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Hastanelerimizde şu anda 159 hasta yatarak tedavi görüyor. 21 hastamızın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 16 hastamızın da entübe olarak hastanemizde tedavileri sürüyor." bilgisini paylaştı.

Çiftçi, vaka sayılarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ettiğini paylaştı.

Çorum'da vaka oranlarıyla birlikte aşı sayısının da yüksek olduğunu açıklayan Çiftçi, şunları söyledi:

"İlimizde birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı yüzde 77,4. Oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstü vatandaşlarımızda aşıların tamamlanma oranı ise yüzde 74,91. İlimizde hem aşılama oranı, hem de vaka oranları yüksek. Vaka oranlarında şunu da ilave etmem gerekiyor. Sadece ilimize has bir yükseliş değil. Genelde bütün Karadeniz illerinde yükseliş trendinin olduğunu söyleyebilirim. İlimizde testlerin vakaya dönüşme oranı yüzde 18,55. Bundan şu sonucu çıkarmalıyız: Yani test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan yaklaşık 20'sinde vakaya rastlıyoruz. Hem sevdiklerimiz, hem kendimiz açısından tedbirlere uymak hayati derecede önem taşıyor."

Çiftçi, vaka sayılarındaki artışın nedeni olarak "üniversite öğrencilerinin kentlere dağılması ve tedbirlerin yetersiz kaldığı" iddialarına ilişkin de, "Vaka artışlarında en başta mevsimsel etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Sonbahar mevsimindeyiz. Kovid-19 olmasa bile her sonbahar mevsiminde grip vakalarında artış oluyor. Dolayısıyla tedbirlerin yetersizliğinden değil, mevsimsel etkilerden dolayı artış var. Üniversitelerde de eğitimin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde. Dolayısıyla ben vaka sayılarının artmasında eğitimin etkili olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması
Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye, Çiftçi, Vefat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor 11:54 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi 11:43 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı 10:54 Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı 10:02 Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:38 Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi         
12:26
Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde tedavi görüyor Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde tedavi görüyor         
11:59
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez         
11:31
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement