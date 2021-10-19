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Coşkun Aral tecrübelerini Sakarya'da gazeteci adaylarıyla paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Coşkun Aral tecrübelerini Sakarya'da gazeteci adaylarıyla paylaştı Açıklaması

19.10.2021 22:15
Coşkun Aral tecrübelerini Sakarya'da gazeteci adaylarıyla paylaştı Açıklaması

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, gazeteci adaylarına, "Benim derdim yanlışı kim yapıyorsa yanlıştır diyebilmek.

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, gazeteci adaylarına, "Benim derdim yanlışı kim yapıyorsa yanlıştır diyebilmek. Yaptığınız işte evrensellik hedefiniz olsun. Çok araştırın. Şimdi eskisi kadar zor değil. Meslekte devam edecekseniz işin teknoloji tarafı çok önemli; çok iyi video, fotoğraf çekmeyi öğrenin, araştırın ve sorgulayın." tavsiyelerinde bulundu.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Üstadın Karesinden Coşkun Aral" etkinliğine katılan Aral, muhabirlik yaptığı ve belgesel çektiği dönemlerde yurt içi ve dışında yaşadıklarını, tecrübelerini, ilginç anıları, deneyim ve gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

Aral, Savaş Ay ile beraber polis adliye muhabirliği yaptığını, "Kanlı 1 Mayıs"ın kendisi için dönüm noktalarından biri olduğunu, o dönemde çektiği fotoğrafların ilk kez yurt dışında tanınmasına yol açtığını anlattı.

Ara Güler ile tanışmasının da bu olayın fotoğrafları sayesinde olduğunu ifade eden Aral, "1977-80 arasında Türkiye'deydim. Bu döneme kadar Türkiye'de yaşanan olayları ve İran devrimi gibi olayları görüntüledim. 1980'de hızlı bir kararla arşivimi alıp Paris'e gittim. Sonrasında İran-Irak Savaşı'nı foto muhabiri olarak izlemeye gittim. Yavaş yavaş dünya basınında adımdan söz edinmeye başlandı. 12 Eylül darbesinde çektiğim fotoların arşiv değerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. 12 Eylül'den 1 ay sonra bindiğim uçak kaçırıldı, dünyada uçağın kaçırıldığı esnada röportaj yapan tek gazeteci olduğum için dünya çapında ödüller kazandım." diye konuştu.

Coşkun Aral, 23 yaşında dünyanın en çok konuşulan foto muhabirlerinden biri olduğunu ve sonrasında dünyada süregelen neredeyse tüm savaşların hepsine tanık olduğunu dile getirdi.

Savaşların yanı sıra birçok belgesel çektiğini belirten Aral, "Benim hayatım savaşlarda geçmedi, vahşi, yağmur ormanlarındaki yaşam benim ilgi alanımdı. Bu tür yerlere ulaşırken uçak kazası dahi yaşadım. Dünyanın yüzde 95'ini gezdim. Şu an da kurduğumuz Habitat TV'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Gazeteci adaylarına tavsiyelerde bulunan Aral şöyle devam etti:

"Gazeteci adayları bir alanda kendilerini geliştirmeleri lazım. İyi derecede İngilizce ve meraklı oldukları ülkelerin dillerini de bilmeleri lazım. Düşüncede özgür, sorgulayan gençlere ihtiyaç var. Sosyal paylaşım olaylarını unutun. Haberi doğru kaynaktan alacaksınız. İki tarafa güveni yitirmek en büyük tehlikedir. Medyaya girecekseniz yorumlara bakın, dürüstlüğünden emin olduğunuz gazeteciler mutlaka vardır. Benim derdim yanlışı kim yapıyorsa yanlıştır diyebilmek. Yaptığınız işte evrensellik hedefiniz olsun. Çok araştırın. Şimdi eskisi kadar zor değil. Meslekte devam edecekseniz işin teknoloji tarafı çok önemli; çok iyi video, fotoğraf çekmeyi öğrenin, araştırın ve sorgulayın."

Soru-cevap bölümüyle sona eren programda Aral'a günün anısına hediye takdim edildi.

Coşkun Aral, Belgesel, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coşkun Aral tecrübelerini Sakarya'da gazeteci adaylarıyla paylaştı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Coşkun Aral tecrübelerini Sakarya'da gazeteci adaylarıyla paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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