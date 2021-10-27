Üye Girişi
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR - Son Dakika

COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR

27.10.2021 11:33
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR

İZMİR'de yaşayan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Bedia Zeynep Çakar, eşi ve kızının Covid-19'a yakalanmasıyla geçirdikleri karantina sürecini 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) isimli eserde anlattı.

İZMİR'de yaşayan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Bedia Zeynep Çakar, eşi ve kızının Covid-19'a yakalanmasıyla geçirdikleri karantina sürecini 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) isimli eserde anlattı. Çakar'ın karantinayı anlatan eserleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) çağrısıyla Paris'te sergilenmeye hak kazandı.

UNESCO, Temmuz 2021'de küresel bir çağrı yayınlayarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kadınları, pandemiyle ilişkili hikayeleriyle sanat eserlerini göndermeye davet etti. Creative Resilience (yaratıcı dayanıklılık) sergisini oluşturmak için tüm kıtalardan 54 bilim kadını seçildi. Türkiye'den seçilen iki kadından biri olan Ege Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Bedia Zeynep Çakar'ın (36) 5 eseri Paris ve Dubai'de sergiye sunuluyor. Çakar, pandemi başladığı dönemde eşi İsa Can Çakar (36) ve kızı Lidya Çakar'ın (5) Covid-19'a yakalandığı süreçte yaşadığı endişeyi eserlerinde yansıttığını söyledi. Kendisini çok etkileyen karantina sürecini anlatan Çakar, "Bizi bölen ve iletişim sağlayan balkon camımız vardı. Kızım bana dokunmak ve beni öpmek istiyordu. Ben yanağımı uzatıyordum, kızım camı öpüyordu. 'Our quarantine days' (Bizim Karantina Günlerimiz) adlı eserim o günlerde çıktı. Bu eserde kendimi ve kızımı resmettim" dedi.

'KARANTİNAYA GİRMEK ZORUNDA KALDIK'

Pandemi başladığı dönemde soru işaretleri, korku ve endişeleri bulunduğunu dile getiren Çakar, eşi İsa Can Çakar ve kızı Lidya Çakar'ın Temmuz 2020'de aynı anda koronavirüse yakalandığını anlatan Bedia Zeynep Çakar, yaşadıkları sıkıntılı süreçle ilgili şöyle konuştu: "Covid-19'un ülkemizde yeni görülmeye başladığı dönemde guatr ameliyatı geçirdim. İyi korunmam gerekiyordu. Hemen akabinde kızım ve eşim pozitif olunca aynı evin içinde farklı odalarda karantinaya girmek durumunda kaldık. O süreçte kızımın nasıl bir tepki vereceğini, vücudunda ne olacağını, psikolojik olarak nasıl bir dönüşüm olacağını bilemiyordum. Şu an biraz daha nasıl davranılması gerektiği biliniyor ama o dönem daha karmaşıktı. Aynı evin içinde sadece camdan konuşabiliyorduk. Biz kızımla beraber uyuruz, beraber yemek yeriz. Bana yaklaşmak istiyor ama yaklaşamıyordu. Neden yaklaşmaması gerektiğine de anlam veremiyordu. Çünkü yaşı çok küçüktü. Zor bir süreçti" ifadelerini kullandı.

PARİS'TEN SONRA DUBAİ'DE SERGİLENECEK

Yağlı boya, kumaş, kraf kağıdı gibi farklı malzemeleri tek bir çatı altında derleyip çalışmalarına yansıtan Bedia Zeynep Çakar, özellikle insan figürlerinde uzuvları yani eller ve kolları büyük çizdiğini dile getirdi. Vücudu ve bedenin bütün yorgunluğunu taşıyan el ve ayaklar olduğunu söyleyen Çakar, "Dokunamama, sarılamama, duygusunu ellerde vurguladım. Çalışmalarımda umut var ama genel olarak acı, korku ve endişeden besleniyorum. Umut kavramını bir renk ya da farklı bir materyalle mutlaka çalışmalarıma entegre ediyorum ama küresel salgınla birlikte psikolojik ve toplumsal değişiklikler benim çalışmalarımın odak noktasını oluşturuyor. Kendime pandemiyle birlikte ruhsal çöküş, parçalanmış, şiddete maruz kalmış ve şiddete meyilli olan bireyler üzerine çıkış noktası yaratıyorum. Bu serginin zeminini oluşturan kavramlar da bu duygulardı" dedi.

'SESİMİ DUYURABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

27 Ekim'den itibaren UNESCO'nun genel merkezinde fiziki olarak yayınlanan eserlerin 1 Aralık'a kadar online olarak ziyaretçileriyle buluşacağını ifade eden Çakar, ikinci bebeğine hamile olduğu için Paris'teki sergiye gidemediğini ama 2022'de Dubai'de bulunmak istediğini ifade etti. Çakar, şunları söyledi:

"54 bilim kadını arasından Türkiye'de seçilen 2 kadınız. Sesimi duyurabildiğim için mutluyum. Bu bir haykırış diyebiliriz. Sadece pandemi değil onun getirdiği farklı sorunlar da var. Son zamanlarda kadın cinayetleri çok dikkat çekiyor. Odak noktasında hissettiğim için çalışmalarımı içtenlikle hissederek yansıtıyorum. Dile getirip söyleyemediklerimizi resimle, fotoğrafla, sanatsal dönüşümle getirilebileceğini düşünüyorum. Umarım bu dönemi daha iyi atlatabiliriz."

COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR
COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR

Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Karantina, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi 12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! 12:02 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine 11:06 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti

Son Dakika Haberleri
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor         
12:12
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
09:08
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: COVİD-19'A YAKALANAN KIZINA ÖZLEMİNİ RESMETTİĞİ ÇALIŞMA, PARİS'TE SERGİLENİYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement