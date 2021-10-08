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'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz' - Son Dakika

'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'

08.10.2021 11:25
'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19 aşısı ile grip aşısının koruyucu özelliklerinin farklı olduğunu söyleyerek, "Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin, gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19 aşısı ile grip aşısının koruyucu özelliklerinin farklı olduğunu söyleyerek, "Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin, gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir. Covid-19 aşısı yaptırmış olmak, gribal enfeksiyonlardan bugünkü bildiklerimize göre koruyuculuk sağlamayacaktır. Dolayısıyla özellikle risk grubundaysanız mutlaka grip aşısı olmanızda fayda var" dedi.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, DHA'ya yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyonun öksürme veya hapşırma yoluyla havaya yayılan damlacıklar ile karşıdaki insanlara yayıldığını söyledi. Maske kullanımının damlacık yayılımını engellediğini belirten Prof. Dr. Gerek, "Grip enfeksiyonunu tabii ki bu sene göreceğiz ama yine çok yoğun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü, maske kullanımına geçen yıl olduğu gibi özen gösteriyoruz. Bu sene de çok yüksek olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki toplumda bir kısım aşılı kişiler, bir kısımda başka sebeplerle bir rahatlama ve gevşeme söz konusu. Geçen yıla göre bir miktar yükselme söz konusu olacaktır. Ama bu arada gribal enfeksiyona yönelik olarak mutlaka tedbir almayı da elden bırakmamak gerekir. Bu kişisel tedbirler, yine maske, mesafe veya hasta kişilerin izolasyonu. Ama bunun dışında eğer 65 yaşının üzerindeki kişilerin tamamı, 50 yaş üzerindeki özel hastalıkları olan, şekeri, tansiyonu olan veya kronik hastalığı olan belli başlı kişilerin de mutlaka aşı yaptırması faydalı olacak. Aşıyı da ekleyerek kişisel tedbirleri de alarak gribal enfeksiyonların daha az görülmesini sağlayabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Gerek, grip aşısı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını beklemediklerini belirterek, "Tedarik zincirinde çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama henüz daha mevsim itibariyle yeni yeni aşının yapılması gereken döneme giriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu daha net olarak ortaya çıkacaktır. Tabii buradaki talep, aşı yapılmasına olan istek de bu tedariğin boyutunu belirleyecek" diye konuştu.

'BİRBİRİNE BENZEYEN ÇOK FAZLA SEMPTOM VAR'

Covid-19 ile gribal enfeksiyonların aynı ailenin farklı virüslerinin oluşturduğu enfeksiyonlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gerek, "Birbirlerine benzeyen çok fazla semptom var. Yoğun bir halsizlik, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı gibi semptomlar benzerlik gösteriyor. Covid-19'da özellikle koku ve tat kaybı görüyoruz. Belki de bu temel ayrımın yapılacağı özelliklerden bir tanesi bu. Ama tabii ki kesin tanı PCR yaptırmak suretiyle ortaya çıkacaktır. Bu tür semptomu olan kişinin PCR yaptırmasında fayda var. Bunu kişisel olarak ayırt etmektense, laboratuvar ortamında gribal enfeksiyon ile gribal enfeksiyonu ayırt ettirmek durumunda olmalıyız. Covid-19 pozitif çıktığı zaman alınması gereken önlemler çok daha önem arz edecektir" ifadelerini kullandı.

'3- 5 GÜN SONRA YAPTIRILABİLİR'

Prof. Dr. Gerek, Covid-19 aşısı ile grip aşısının aralıklı yaptırmakta fayda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Covid-19 aşısından 3-5 gün sonra grip aşısı yaptırılabilir. Aynı gün bunu zorlamamak gerekir. Tedbirli olmak lazım. Önümüzdeki kış döneminin nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Baktığımız zaman günlük pozitif kişi sayısı epey yüksek. Maalesef kaybettiğimiz vatandaşların sayısı da çok yüksek. Gribal enfeksiyona bağlı ölümler de eklenecek olursa ki mümkün, sayılar daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Dolayısıyla tedbirli yaşamakta fayda var. Geçen yıl gribal enfeksiyonun görülmemesini maske, mesafe ve temizlik önlemleri ile sağlayabildik. Aynısını bu sene de sağlayabiliriz. Bu sene yine bu özenle koruyucu tedbirlere devam edersek hem Covid-19 hem de gribal enfeksiyonu engellemeye katkı sağlayabiliriz. Ayrıca Covid-19 aşısının koruyucu özelliği ile grip aşısının koruyucu özellikleri farklıdır. Dolayısıyla Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir. Aynı aileden olmak ile birlikte bunlar farklı virüsler. Covid-19 aşısı yaptırmış olmak gribal enfeksiyonlardan bugünkü bildiklerimize göre koruyuculuk sağlamayacaktır. Dolayısıyla özellikle risk grubundaysanız mutlaka grip aşısı olmanızda fayda var."

'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'
'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'
'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'
'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz'

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 aşısı, gribal enfeksiyona karşı korumaz' - Son Dakika


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