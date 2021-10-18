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Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi - Son Dakika

Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi

18.10.2021 22:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'ın yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'ın yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Covid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi patoloji uzmanı olarak görev yapan ve aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade eden Erten, "Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Toparladım çok şükür. Ama hala tedavi olmaya devam ediyorum. Çocuklarıma ve aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi
Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi
Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi
Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi
Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi

Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covid-19 aşısı olmayan hekim pişmanlığını dile getirdi - Son Dakika
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