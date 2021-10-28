Üye Girişi
'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu' - Son Dakika

'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'

28.10.2021 12:21
'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'

İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde Covid-19'un aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı haline geldiğini söyleyip, İsveç'te yapılan bilimsel bir araştırmanın aşının önemini ortaya koyduğunu açıkladı.

İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde Covid-19'un aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı haline geldiğini söyleyip, İsveç'te yapılan bilimsel bir araştırmanın aşının önemini ortaya koyduğunu açıkladı. Kurugöl, "Ağır vakaların birçoğunun anne ve babası aşısız. Eğer anne babalar aşılı olsaydı, bu çocuklara enfeksiyon bulaşma riski daha az olurdu. Ev içi bulaşı önlemenin en etkili yollarından biri, aile bireylerinin aşılanması" dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde çocuklardaki koronavirüs vaka artışlarına dikkati çekti. Salgın başladığında vakaların yüzde 1'inin çocuk olduğunu belirten Kurugöl, "Temmuz ayında bile bu oran yüzde 6 civarındaydı. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ekim ayında Türkiye'deki vakaların yüzde 35'inden fazlası çocuk. Yani temmuz ayından bugüne çocuk vakalarda 6 kat, yüzde 600 artış oldu. Türkiye'de her gün ortalama 10 bin çocuk Covid-19'a yakalanıyor. Gençleri de katarsak, ülkemizde her gün 15 bin çocuk ve genç hastalanıyor demektir. Bu grupta hastalık nispeten daha hafif seyretse bile hastalığın yayılmasında çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle 12 yaş üstü çocuk ve gençlerin aşılanması önem kazanıyor. Gençlerimizin aşılama bilincini artıracak, aşılanmalarını kolaylaştıracak önlemler almak gerekli. Okullarda Covid-19 ile ilgili eğitimler yapılabilir, lise ve üniversitelere Covid-19 aşı merkezleri kurulabilir. Son zamanlarda vaka artışına paralel olarak, hastane yatışı ve yoğun bakım gerektiren, entübe edilen ağır çocuk vakalarda belirgin bir artış oldu. Bu olumsuzluğu yaşamamak istiyorsak, 12 yaş üzeri çocuklarımıza lütfen aşı yaptıralım. Son aylarda Covid-19, aşısız olan çocuk ve gençlerin hastalığı olmaya başladı. Çocuklar ve gençler, bizim ülkemizde de Covid-19 hastaları arasında önemli yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMA AŞILAMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU'İsveç'te yapılan bir araştırmaya dikkati çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bu çok çarpıcı bir çalışma. Araştırma, geniş bir grupta yapıldı. 1 milyon 790 bin kişide yapılan araştırmaya göre; bir aile içinde aşılı sayısı ne kadar fazlaysa enfeksiyon riski o kadar düşüyor. Aile bireyleri aşılıysa yüzde 45 ila 97 arasında bulaş riskinin azaldığı ortaya koyulmuş. Bu şu demek; eğer siz aşılanırsanız, çocuklarınızı da koruyorsunuz. Ebeveynler hem kendileri aşılanmalı hem de çocuklarını aşılamalı. Bize gelen ağır vakaların birçoğunun anne ve babası aşısız. Eğer anne babalar aşılı olsaydı, bu çocuklara enfeksiyon bulaşma riski daha az olurdu. Çocuklar için bulaş riskinin en önemli olduğu yer ise ev içi bulaş. Okul çevresi ve toplu taşıma araçları da önemli. Ev içi bulaşı önlemenin en etkili yollarından biri, aile bireylerinin aşılanması. Anne, babalar küçük çocuklarını korumak adına da aşılanmalı" ifadelerini kullandı. İlerleyen zamanlarda aşılama yaşının 5'e düşmesini beklediklerini söyleyen Kurugöl, "ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Biontech aşısının 5-12 yaş grubuna yapılmasına onay verilmesini önerdi" dedi.

'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'
'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'

Zafer Kurugöl, Koronavirüs, Kurugöl, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürekleri dağladı 12:16 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürekleri dağladı BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi 12:00 BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları 11:37 Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı 11:14 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi         
12:07
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 12:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: 'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement