Üye Girişi
'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Son Dakika

'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'

07.10.2021 11:21
'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere'de yapılan araştırmayla Covid-19 geçirenlerin beyinlerinde 'gri cevher' denilen alanda küçülme ve hücre ölümü tespit edildiğini söyledi.

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere'de yapılan araştırmayla Covid-19 geçirenlerin beyinlerinde 'gri cevher' denilen alanda küçülme ve hücre ölümü tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, Bu açıkçası ilerleyen dönemde hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Covid-19'un etkilerine yönelik İngiltere'de çok önemli çalışma yapıldığını belirtti. Savaşçı, Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde 'gri cevher' dediğimiz 'hipotalamus' dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere'de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Covid-19 geçiren hastaların beyinlerinde 'gri cevher'de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu açıkçası ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme dedi.

'AŞI EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ'

Doç. Dr. Savaşçı, Covid-19'a karşı aşı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, Bu konuda bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ben de 3 doz Biontech aşılıyım; ama yine de maskemi 2 kat takıyorum. El hijyenine ve mesafeme dikkat ediyorum. Dolayısıyla insanlar aşı yaptırdıktan sonra her şey bitmiş gibi düşünmesinler. 4 doz aşı yaptırıp klinikte takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Tabi ki aşı yaptırmanın büyük bir avantajı var. Bu hastalarımız yüzde 90'ın üzerinde yoğun bakıma girmiyorlar. Klinikte takip edip evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla aşı buradaki en önemli silahımız oluyor. Tabi ülkemizde de bizim emar çektirdiğimiz vakalarımız oldu nörolojik tutulum anlamında; ama hem emar cihazının dezenfeksiyonu ve bulaş riski açısından ne yazık ki ülkemizde çok geniş tabanlı bir çalışma boyutunda şu ana kadar yapılmadığını biliyorum ama yürütülen çalışmalar mutlaka vardır ve bunların sonuçları açıklanır diye konuştu.

'GEBELER 12'NCİ HAFTADAN SONRA AŞI OLSUN'

Doç. Dr. Savaşçı, çocuklar, gençler ve gebelerde hastaneye yatışların arttığına dikkat çekerek, Ankara'da önceki haftalarda 28 tane ne yazık ki gebe hastamızı kaybettik. Bizim hastanemizde de son dönemde özellikle çocuklar, gençler ve gebeler çok sık yatıyor. Biz gebelere aslında 12'nci haftadan sonra mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Şu anda biraz daha karşı mutasyonlara karşı koruyucu Biontech aşısını öncelikle öneriyorum şahsen çünkü gebeler zaten bağışıklık sistemi baskılı bir toplumdur; aynı yaşlılar ve ilaç kullanan hematoloji, onkoloji, romatoloji hastaları gibi. Dolayısıyla gebeler 12'nci haftadan sonra aşı olsunlar. Ben bütün yakınlarıma önerdim. Tedavi kısımları bizi zorluyor bu hastaların. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırsın. Mecbur kalınca gebelere her türlü ilaç veriliyor tabi ki ama burada öncelik annenin sağlığı. Bebek mecburen ikinci duruma geçmiş oluyor. Toksik de olsa mutlaka gerekli durumlarda ilaç vermek zorunda kalıyoruz gebelere ama üzücü sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk burada anneye düşüyor. Mutlaka aşılarını yaptırmalar gerekiyor dedi.

'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, England, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez 10:57 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir 10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı 10:37 Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor         
11:09
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: 'Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement