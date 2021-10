Covid-19 hastalarına zoom üzerinden online terapi - Son Dakika

PANDEMİNİN başından itibaren Covid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden online terapi yapan Psikolog Şenel Karaman, acı çekerek öleceğini düşünen ve geride bırakacakları için kaygılanan danışanlarının olduğunu söyledi. Karaman, "Yoğun bakımda, her tarafında tüpler takılıyken çalıştığımız vakalar oldu. Cep telefonunu hemşireler tutuyordu. Konuşmakta, sesini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Onlara online psikolojik destek verdik ve bu destekler işe yaradı" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle insanların ruh sağlığı da ciddi bir şekilde etkilendi. Virüse yakalananlar dışında hasta yakınları ve sağlık çalışanları da koronavirüs nedeniyle bazı kaygı sorunları yaşamaya başladı. Bu konuda sorun yaşayanlara destek olmak amacıyla harekete geçen Psikolog Şenel Karaman, Covid-19 hastaları ve yakınlarına zoom üzerinden ücretsiz online terapi ile destek vermeye başladı. Psikolog Karaman, acı çekerek öleceğini düşünen ve geride bırakacakları için kaygılanan danışanlarının olduğunu söyledi. Karaman, "Yoğun bakımda, her tarafında tüpler takılıyken çalıştığımız vakalar oldu. Cep telefonunu hemşireler tutuyordu. Konuşmakta, sesini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Onlara online psikolojik destek verdik ve bu destekler işe yaradı" dedi. Online çalışmanın avantajları yanında dezavantajları da olduğunu belirten Karaman, "En büyük mesele danışanların nereden bağlanacakları oldu. Yaşadıkları ev kalabalık bir ev ise konuşmaların duyulmasını istemeyenler dışarı çıkıp arabasının içinden bağlandı. Gece yarısı parkta elinde telefonla bağlananlar oldu. Herkesin evden gitmesini bekleyenler de oldu" diye konuştu.

'KORKU VE KAYGILAR GÜNÜMÜZDE BİRAZ FARKLILAŞTI'Covid-19 hastalarının yanı sıra sağlık çalışanlarına da terapi yapan Karaman, Covid-19 salgınının sadece hastalığa yakalanan kişileri değil, çok sayıda insanı etkilediğini söyledi. Covid-19'a yakalanan kişilerin onların yakınlarının suçluluk hissederek kendilerine ulaştığını kaydeden Karaman, şunalrı söyledi: "İlk zamanlardaki korku ve kaygılar günümüzde biraz farklılaştı. Şu an bir ailede eşlerden biri aşı karşıtıyken diğeri aşı taraftarı olabiliyor. Eşler arasında çocuklara aşı yaptırıp, yaptırmayacağı tartışması var. Bazı aile fertleri büyüklerine aşı vurdurmak istemezken bazıları bu durumun tehlikeli olduğunu düşünüyor. Şu an aşı taraftarlarıyla karşıtları arasında bir gerginlik var. Covid-19'a yakalananların bir bölümü duyarsız. Yani sokağa çıkıyor, alışverişe ya da işine gidiyor, sağlık çalışanlarını yanıltmaya çalışıyorlar. Evde bulaş varken 'tanı konulmasın' diye uğraşıyorlar. Oysa bunu çok ciddiye alan, korku ve kaygı sahibi başka bir grup da var. Onlar kendisi ve sevdiklerinin geleceği için endişe taşıyor. Bir grup ise psikolojik sorunlarından dolayı Covid'i takıntı haline getirmiş. Bunun için kara senaryoları var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz" dedi.'AŞIRI KAYGI YAŞAYAN DANIŞANLARIM VAR'Psikolog Şenel Karaman, Covid - 19 salgını nedeniyle destek alan bazı vatandaşlarda ölüm korkusunun giderek arttığını belirtti. Danışanların acı çekerek ölmek, sürecin nasıl olacağını bilmemek ve ölümün biçimi gibi konularda aşırı kaygı yaşadığını anlatan Karaman, "Bazı insanlar öldükten sonra ne olacağını bilmiyorlar ve başlarına gelecek şeyle ilgili fantezileri var. Bazıları için şu anda çektiği acı önemli. Ölümden çok şu anda acı çekiyor olması, nefes alamaması, konuşmakta zorlanması, sevdiklerini görememesi ve en önemlisi hayallerinin bitmesi sıkıntıya neden oluyor" dedi.'ÖLÜMDEN KORKUYORDUM'Pandemi nedeniyle Şenel Karaman'dan destek almaya başlayan danışanlarından birisi de hastalığa yakalanmaktan çekindiğini dile getirerek, "Hastalığın bana bulaşmasından ve ölümden korkuyordum. Terapi sayesinde bu korkularımı biraz aştım. Şu an iki aşılıyım kesinlikle temizliğe dikkat ederim, mesafeye dikkat ederim. Korkularım bu nedenle minimum değerde. Özellikle AVM'lere girmemeye çalışıyorum. Öyle yerler beni biraz endişelendiriyor. Kalabalık olmayan yerler kendimi daha rahat hissetmeme neden oluyor" diye konuştu.