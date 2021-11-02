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CRR, Kasım'da 20 Konserle Müzikseverleri Bekliyor - Son Dakika

CRR, Kasım'da 20 Konserle Müzikseverleri Bekliyor

02.11.2021 10:56
CRR, Kasım'da 20 Konserle Müzikseverleri Bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Kasım programında; klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 20 konser yer alıyor.

CRR, "Almanya İşgücü Göçü'nün 60. Yılı" etkinlikleri kapsamında, 3 Kasım akşamı, gerçekleşecek "Almanya Türküleri" başlıklı konserle Kasım ayına başlıyor. Aralarında Sema Moritz, Erci E. ve Eko Fresh'in yer aldığı 30 müzisyen resmi tarih sayfalarında yer almayan göçmen hikâyelerini müzikleriyle anlatacak. Konser ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak.

Frida Kahlo'dan İlhamla…

Washinton Post'ta "Caz müziğine taze bir kan ve yeni bir yön" cümlesiyle övgüyle söz edilen Melissa Aldana, 5 Kasım'da cazseverlerle buluşacak. Frida Kahlo'dan ilham aldığını söyleyen Aldana, erkek egemen bir toplumda kadın saksafon sanatçısı olarak özel bir yere sahip. Sanatçı müziğiyle Latin sanatçıların mirası ile bugün arasında köprü kuruyor.

Türk Dünyası Bağımsızlık Kutlamaları

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında; 9 Kasım'da Azerbaycan'ı temsilen Aziza Mustafa Zadeh, Özbekistan'ı temsilen "Abbas" müzik grubu ve "Tumor Devlet Halk Dansları Topluluğu"; 12 Kasım'da Kırgızistan'ı temsilen "Gülzade Rıskulova", 13 Kasım'da ise Kazakistan'ı temsilen folk rock grubu Ulytau sahne alacak.

Atatürk Anısına "Bir Nefes"

10 Kasım'da Gedik Filarmoni Orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "Bir Nefes" başlıklı konser verecek. Orhun Orhan şefliğinde gerçekleşecek bu özel konserde; Mithatcan Öcal'ın "Sergi ve Koda" isimli eserinin dünya prömiyeri; Özkan Manav'ın üflemeli çalgılar, timpani ve ksilofon için Sinfonietta eserinin Türkiye prömiyeri yapılacak.

Bach'ın İş Başvurusu

Dünyanın farklı yerlerinden saygın müzik grupları S. Bach'ın ünlü Branderburg konçertoları için 15 ve 16 Kasım'da CRR'de buluşuyor. Konserler Bach'ın 6 konçertosunun yanı sıra, Klasik Keyifler tarafından sipariş edilmiş 6 yeni eserin prömiyerlerini de kapsıyor. Bach'ın farklı enstrümanlar için yazılmış 6 konçertodan oluşan koleksiyonunu Berlinde Margrave of Brandenburg'a göndermiş. Birçok araştırmacı Bach'ın bu seti bir çeşit iş başvurusu olarak gönderdiğini düşünüyor.

Bir Dinleyen Bir Daha Dinliyor

Fado'nun kraliçesi Amália Rodrigues'ten bu yana en iyi fado şarkıcısı olarak kabul edilen Camane, 17 Kasım'da konser verecek.Yaptığı albümlerle milyonlara ulaşan Camane'nin konserlerine İstanbullu müzikseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Çok Uluslu Bir Fuzûlî Akşamı

Fuzûlî Ensemble tar sanatçısı Nevcivan Özel yönetiminde, 19 Kasım akşamı "Fuzûlî'den Gazeller" başlıklı konser verecek. Konsere; Bakü'den Nuriyye Hüseyinova, Tebriz'den Nasır Atapur muganni olarak katılacak.

İlhan Usmanbaş Anısına 100 Yıllık Hikâyeler

CRR Senfoni Orkestrası, 20 Kasım akşamı vereceği konserde "Yüzyıllık Hikâyeler" başlığıyla müzikseverlerle buluşacak. İlhan Usmanbaş'ın 100. yaşına özel gerçekleşecek konserde; Usmanbaş'ın 2011 yılında Cem Mansur yönetiminde ilk kez çalınan ve son müziği olan konçertosu seslendirilecek.

Konser programı, Usmanbaş'ın doğduğu yıl ölen Saint-Saens ile devam edecek. Neslinin en heyecan verici sanatçıları arasında kabul edilen çellist Claudio Bohorquez 1. konçertoya ek olarak Çaykovski'nin Tolstoy'u ağlatan melodisini çalacak. Saint-Saens'in çağdaşı Gabriel Fauré'nin, Verlaine'in dizelerinden yola çıkarak insan ruhunu doğayla özdeşleştirdiği Masques et Bergamasques isimli süiti ile konser sona erecek.

Genç Oda Orkestrası Sihirli Flüt'e Eşlik Edecek

İlk konserlerini Ekim ayında Cihat Aşkın şefliğinde veren CRR Genç Oda Orkestrası ikinci konserini Ukraynalı şef Yuri Yanko yönetiminde verecek. 21 Kasım akşamı gerçekleşecek konserde orkestra sihirli flüt Şefika Kutluer'e eşlik edecek.

Cengiz Özhan ile Türkü Muhabbeti

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Özkan, 22 Kasım akşamı, "Muhabbet Türküleri" başlıklı konserde, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk Anısına

CRR Türk Müziği Topluluğu 23 Kasım akşamı verecekleri konserde Tanburi Cemil Bey'in 150. doğum yılı ve Münir Nurettin Selçuk'un 40. vefat yılı münasebetiyle sanatçıları eserleri ve hatıralarıyla yâd edecek. Hakan Talu'nun yönetiminde gerçekleşecek konserde Selin Yücesoy ve İrem Şamlı solist olarak yer alacak.

Kuşakların Ötesinde Bir Öğretmenler Günü Konseri

24 Kasım öğretmenler gününde Mozart ve hayattaki tek gerçek öğretmeni olan babası L. Mozart'ın eserleri seslendirilecek. Batuhan Özgören şefliğinde gerçekleşecek bu özel konser "Kuşakların Ötesinde" başlığını taşıyor.

Duyguların Ateşli Dansı

Hem dansçı hem de bir koreograf olarak flamenkoya kattığı yepyeni konseptleri olağanüstü bir estetikle sunan Rafael Amargo, 27 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de tutku dolu yeni gösterisi "Flamenco de Salon" ile dans severler ile buluşacak.

Öngörülemez Bir Piyanist: Georgijs Osokins

Günümüzün en iyi kemancılarından Gidon Kremer'in kurduğu ve sanat yönetmenliğini yaptığı Kremerata Baltica, hafızalara kazınacak bir konserle, 28 Kasım'da CRR'de olacak.

Orkestranın 22 yıllık tarihinde ilk kalıcı misafir sanatçısı ilan ettiği Georgijs Osokins'e eşlik edecek. Osokins, eleştirmenler tarafından olağanüstü ve öngörülemez olarak tanımlanıyor.

İki Efsane: Davulcu Dave Weckl ve basgitarist Tom Kennedy CRR'de

Davulun fenomeni olarak bilinen büyük usta Dave Weckl, basgitarist Tom Kennedy ile beraber kaydettiği Stories albümünün turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa kendi projesiyle Türk seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dave Weckl/ Tom Kennedy Band tüm müzikseverler için 30 Kasım'CRR'ye bekliyor.

Konser, Müzik, Bach, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel CRR, Kasım'da 20 Konserle Müzikseverleri Bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CRR, Kasım'da 20 Konserle Müzikseverleri Bekliyor - Son Dakika
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