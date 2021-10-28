Çubuk'ta dezavantajlı kadınlar tarafından üretilen ürünler incelendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden İŞKUR, Ankara Ticaret Odası (ATO), KOSGEB ve Ankara Sanayi Odası (ASO) yetkilileri, dezavantajlı kadınlar tarafından üretilen ürünleri inceledi.

İŞKUR Ankara İl Müdür Yardımcısı Zahide Yıldırım, Çubuk Ticaret Borsası Genel Sekreteri Alaattin Çubuk ve beraberindeki ASO, ATO ve KOSGEB temsilcileri, Çubuk Aile Destek Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyettekiler, ADEM kursiyerlerinin ve daha önce kurs alıp kendi işlerini yapan kadınların ürettikleri ürünleri inceledi.

Yıldırım, İŞKUR'un Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla kadınlara verdiği desteğin amacına ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İlk etapta büyük alışveriş merkezlerinde satılan ünlü markaların bazı ürünlerinin Çubuklu kadınlar tarafından üretildiğini görmenin şaşkınlığını yaşadık. Daha sonra verdiğimiz katkının önce mesleğe dönüşmesini görmek, daha sonra üretime katkı veriyor olmalarını görmek ve en önemlisi de kendi ayakları üzerinde durmaya ihtiyacı olan kadınlarımız aracılığıyla istihdama katkı sağlamış olmak bizi çok sevindirdi." dedi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu da Aile Destek Merkezinin 300'e yakın dezavantajlı kadını yeniden hayata bağladığını söyledi.

Kurum sayesinde yüzlerce ailenin yeniden toparlandığına şahit olduklarını anlatan Mesçioğlu, "Burası hem terapi merkezi hem meslek edindirme merkezi hem de istihdam sağlama merkezi olarak çalışıyor. Burada öğrendikleri ve burada aldıkları harçlıklar sayesinde şimdi kendi işlerini yapıyorlar. Hatta birbirlerine iş veriyorlar. Ünlü markalara ürün üretiyorlar." diye konuştu.