ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA - Son Dakika

TOKAT'ın Niksar ilçesinde arazide çukura düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Kazım Bozkurt, ineklerinden birinin kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada ineğini arazide çukurun içerisinde bulan besici Bozkurt, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bozkurt, Niksar Belediyesi itfaiyesini arayarak arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri çukura inerek ineği halatla bağladı. Kurtarma ekibinin getirdiği iş makinesi ile inek bulunduğu yerden yukarı çekilerek çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.