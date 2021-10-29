Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kaymakam Hasan Kurt , günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, ardından öğrenciler şiirler okudu.

Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok