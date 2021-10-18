Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini sahneleyecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini sahneleyecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin gösterimi, 22 Ekim Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda yapılacak. Orkestra şefliği Eray İnal'ın üstlendiği konserin ilk yarısında, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde klarnet sanatçısı olan Kayahan Karaca Mozart'ın Klarnet Konçertosu'nu, İkinci yarıda da ünlü müzisyenin 13 numaralı piyano konçertosunu 12 yaşındaki genç yetenek piyanist İlyun Bürkev yorumlayacak.

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