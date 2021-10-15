Çullu Mahallesi Sathi Kaplamaya Kavuştu - Son Dakika

15 GÜNDE TAMAMLANDI

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın 2021 – 2022 yol projeleri arasında ağırlıklı bir yere sahip olan Çullu Mahallesi sathi kaplama ile tamamlandı. Yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Kırıkkale Belediyesi, Çullu Mahallesinin tüm ara sokaklarında sathi kaplama çalışması 15 gün içerisinde tamamlayarak gerçekleştirdi. Sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığı Çullu Mahallesinde, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, mahalle kazandırılan yolların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTULAR

Çullu Mahalle Muhtarı İbrahim Ayten ve mahalle sakinleri ile muhtarlıkta bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çullu Mahallesinin en büyük talepleri arasında yol hususunun yer aldığını, 2021 yılı tamamlanmadan bu sorunu çözdüklerini belirterek mahalleliye yeni yapılan yolların hayırlı olmasını diledi. Başkan Saygılı ayrıca mahallenin taleplerini dinleyerek "Bu gün söz verdiğimiz gibi mahallemizde sathi kaplama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Yeni yapacağımız çalışmaları ve mahallemizin taleplerini dinlemek için buradayız" dedi.

BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Yapılan çalışmanın mahalleleri için önemine vurgu yapan Çullu Mahalle Muhtarı İbrahim Ayten, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekiplerine teşekkür ederek "Başkanım benim için çok değerli bir kişiliğe sahip, ne zaman kapısını çalsam dertlerimizi sıkıntılarımızı dile getirsem canı gölden yardımcı oluyor, elinden gelen gayreti sarf ediyor. Mahallemizin bozulan yollarının onarılması talebimizi de yerine kısa sürede getirerek tüm mahallemizin sokaklarının sathi kaplama ile kaplamasını sağladı. Başkanımızın yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı kendisine teşekküre diyorum" dedi.

DOĞALGAZ SORUNUNA İLK AĞIZDAN ÇÖZÜM

Mahalle sakinlerinin Çullu İlk Öğretim Okulunun etrafında ki iki sokağa doğalgazın bir türlü gelmediğini belirtmeleri üzerine Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, KIRGAZ Kırıkkale İşletme Müdürlüğünü telefon ile arayarak vatandaşların sıkıntılarını İl Müdürlerine ilk ağızdan iletti. Yapılan görüşme sonrasında Çullu'da doğalgazın gelmediği okul çevresinde ki iki sokağa ve okula doğalgazın iki hafta içerisinde getirileceği sözü alındı. Sıkıntının çözüme kavuşturulmasından dolayı mahalleliler Başkan Saygılı'ya bir kez daha teşekkür ettiler.